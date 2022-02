Prevent a module from showing up in the output bundle. You will get export default {} instead.

Installation

npm install yarn add rollup -plugin-ignore

Usage

Let’s say you want to prevent fs and net from being bundled:

import ignore from "rollup-plugin-ignore" export default { input : "main.js" , plugins : [ignore([ "fs" , "net" ])], }

To ignore all built-in Node.js modules, use the following:

import { builtinModules } from "module" import ignore from "rollup-plugin-ignore" export default { input : "main.js" , plugins : [ ignore(builtinModules), ], }),

Note: If you are having problems with using @rollup/plugin-commonjs with this plugin, try the temporary fix:

ignore(builtinModules, { commonjsBugFix : true })

License

MIT