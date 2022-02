Generate package.json file with packages from your bundle using Rollup.

About

This plugin is useful when you have a lot of packages in your current package.json file and want to create a lean one with only packages from your generated bundle, probably for deployment.

Installation

yarn add rollup-plugin-generate-package-json -D npm install rollup-plugin-generate-package-json -D

Usage

import generatePackageJson from 'rollup-plugin-generate-package-json' export default { input : 'src/index.js' , output : { file : 'dist/app.js' , format : 'cjs' }, plugins : [ generatePackageJson() ] }

Configuration

There are some useful options, all of them are optional:

inputFolder

Type: string \ Default: current working directory

Set input package.json folder.

generatePackageJson({ inputFolder : 'nested/folder' })

outputFolder

Type: string \ Default: bundle output folder

Set output folder for generated package.json file.

generatePackageJson({ outputFolder : 'dist' })

baseContents

Type: object | function \ Default: {}

Set base contents for your generated package.json file.

generatePackageJson({ baseContents : { scripts : { start : 'node app.js' }, dependencies : {}, private : true } })

It can also be a function, which receives the contents of the input package.json file.

generatePackageJson({ baseContents : ( pkg ) => ({ name : pkg.name, main : pkg.main.replace( 'src' , 'dist' ) dependencies : {}, private : true }) })

additionalDependencies

Type: Array | object \ Default: []

Set dependencies which are not directly imported in the bundle, but are used by the app.

generatePackageJson({ additionalDependencies : [ 'pg' ] })

It's also possible to add new dependencies or overwrite dependency version.

generatePackageJson({ additionalDependencies : { pg : '7.12.1' , 'react-calendar' : 'file:../react-calendar/react-calendar-v2.13.2.tgz' } })

License

MIT