Rollup plugin for optimizing JavaScript with google-closure-compiler-js.

Install

npm i rollup-plugin-closure-compiler-js -D

Usage

import { rollup } from 'rollup' ; import closure from 'rollup-plugin-closure-compiler-js' ; rollup({ entry : 'main.js' , plugins : [ closure() ] });

See closure-compiler-js documentation for more information about options.

