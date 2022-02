Serve your bundle via Browser Sync

Installation

npm install --save-dev rollup-plugin-browsersync

Usage

import browsersync from 'rollup-plugin-browsersync' export default { input : 'entry.js' , output : { file : 'bundle.js' }, plugins : [ browsersync({ server : 'dist' }) ] }

Options

See Browsersync options.

By default:

{ server : '.' }

Contributing

Contributions and feedback are very welcome.