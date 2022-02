The best DatePicker and DataPicker for React Native.

Getting Started

First, cd to your RN project directory, and install RNMK through rnpm . If you don't have rnpm, you can install RNMK from npm with the command npm i -S rnkit-actionsheet-picker and link it manually (see below).

iOS

####React Native < 0.29 (Using rnpm) rnpm install rnkit-actionsheet-picker

####React Native >= 0.29 $npm install -S rnkit-actionsheet-picker $react-native link rnkit-actionsheet-picker

Manually

Add node_modules/rnkit-actionsheet-picker/ios/RNKitASPickerView.xcodeproj to your xcode project, usually under the Libraries group Add libRNKitASPickerView.a (from Products under RNKitASPickerView.xcodeproj ) to build target's Linked Frameworks and Libraries list

Android

####React Native < 0.29 (Using rnpm) rnpm install rnkit-actionsheet-picker

####React Native >= 0.29 $npm install -S rnkit-actionsheet-picker $react-native link rnkit-actionsheet-picker

Manually

JDK 7+ is required Add the following snippet to your android/settings.gradle : include ':rnkit-actionsheet-picker' project ( ':rnkit-actionsheet-picker' ).projectDir = new File (rootProject.projectDir, '../node_modules/rnkit-actionsheet-picker/android/app' ) Declare the dependency in your android/app/build.gradle dependencies { ... compile project ( ':rnkit-actionsheet-picker' ) } Import import io.rnkit.actionsheetpicker.ASPickerViewPackage; and register it in your MainActivity (or equivalent, RN >= 0.32 MainApplication.java): protected List<ReactPackage> getPackages () { return Arrays.asList( new MainReactPackage(), new ASPickerViewPackage() ); }

Finally, you're good to go, feel free to require rnkit-actionsheet-picker in your JS files.

Basic Usage

Import library

import { DatePicker, DataPicker } from 'rnkit-actionsheet-picker' ;

DatePicker.show({ onPickerConfirm : ( selectedDate ) => { console .log(selectedDate); this .setState({ date : selectedDate }) }, onPickerCancel : () => { console .log( 'date picker canceled' ); }, onPickerDidSelect : ( selectedDate ) => { console .log(selectedDate); } })

Params

Key Type Default Description titleText string '选择时间' titleTextColor string '#393939' doneText string '确定' doneTextColor string '#269ff7' cancelText string '选择时间' cancelTextColor string '#269ff7' minimumDate string '1900-01-01 00:00:00' maximumDate string '2222-12-12 23:59:59' selectedDate string datePickerMode string 'datetime' time、date、datetime onPickerConfirm Fun return selectedDate onPickerCancel Fun onPickerDidSelect Fun iOS only

DataPicker

DataPicker.show({ dataSource : require ( './area.json' ), defaultSelected : [ "广东" , '深圳市' , '福田区' ], numberOfComponents : 3 , onPickerConfirm : ( selectedData, selectedIndex ) => { console .log(selectedData, selectedIndex); this .setState({ data : JSON .stringify(selectedData) + ' -- ' + JSON .stringify(selectedIndex) }) }, onPickerCancel : () => { console .log( 'data picker canceled' ); }, onPickerDidSelect : ( selectedData, selectedIndex ) => { console .log(selectedData, selectedIndex); } })

Params

Key Type Default Description titleText string '选择时间' titleTextColor string '#393939' doneText string '确定' doneTextColor string '#269ff7' cancelText string '选择时间' cancelTextColor string '#269ff7' yearText string '年' android only monthText string '月' android only dayText string '日' android only hoursText string '时' android only minutesText string '分' android only secondsText string '秒' android only wheelBgColor string '滚轮背景颜色' android only titleBgColor string '标题栏背景颜色'android only doneCancelSize int 17 '确定取消按钮大小'android only titleSize int 18 '标题文字大小'android only contentSize int 18 '内容文字大小'android only cancelEnabel boolean true '是否能取消'android only isCenterLable boolean true '是否只显示中间的label'android only outTextColor string '分割线以外的文字颜色'android only centerTextColor string '分割线之间的文字颜色'android only dividerColor string '分割线的颜色'android only shadeBgColor string '遮罩层背景色'android only lineSpacingMultiplier float 1.6f '条目间距倍数'android only dividerType string '分割线类型:fill or wrap'android only isCyclic boolean false '滚轮是否循环' android only numberOfComponents int 1 dataSource array defaultSelected array onPickerConfirm Fun return selectedData、selectedIndex onPickerCancel Fun onPickerDidSelect Fun selectedData、selectedIndex (iOS only)

