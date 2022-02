RNDM

Random string generator. Basically Math.random().toString(36).slice(2) , but with both upper and lower case letters and arbitrary lengths. Useful for creating fast, not cryptographically secure salts.

API

var rndm = require ( 'rndm' ) var salt = rndm( 16 )

var salt = rndm(length)

Creates a random string contains numbers and both upper and lower case letters (0-9, a-z, A-Z). Default length is 10.

var salt = rndm.base62(length)

var salt = rndm.base36(length)

Creates a random string contains numbers and lower case letters (0-9, a-z). Default length is 10.

var salt = rndm.base10(length)

Creates a random string contains numbers only (0-9). Default length is 10.

var random = rndm.create(characters)

Creates a new random generator with custom characters.

Examples