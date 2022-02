React Native App 版本升级封装库,兼容Android4以上所有版本

Android

(1)版本检测 (2)下载更新 (3)进度提示 (4)自动安装

iOS

(1)版本检测 (2)自动跳转App Store

yarn add rn-app-upgrade // or npm install rn-app-upgrade // less than 0.6 react-native link rn-app-upgrade

iOS 打开Xcode, 将 ios_upgrade 导入到项目目录。