< Picker indicatorClassName = "my-picker-indicator" > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "1" > one </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "2" > two </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "3" > three </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "4" > four </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "5" > five </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "6" > six </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "7" > seven </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "8" > eight </ Picker.Item > </ Picker >

< Picker indicatorClassName = "my-picker-indicator" > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "11" > eleven </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "12" > twelve </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "13" > thirteen </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "14" > fourteen </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "15" > fifteen </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "16" > sixteen </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "17" > seventeen </ Picker.Item > < Picker.Item className = "my-picker-view-item" value = "18" > eighteen </ Picker.Item > </ Picker >