npm i npm start

npm run rn-init npm run watch-tsc react- native start react- native run-ios

API

Cascader props

name description type default className(web) additional css class of root dom node String '' prefixCls(web) prefix class String 'rmc-cascader' pickerPrefixCls(web) picker prefix class String 'rmc-picker' pickerItemStyle picker item style {} data The data of cascade array value selected value array defaultValue initial selected value array onChange Function(value) -

name description type default className(web) additional css class of modal node String '' prefixCls(web) prefix class String 'rmc-picker-popup' style(web) additional style object {} value selected value array cascader React Cascader element onChange exec on ok Function(value) onDismiss exec on dismiss function okText ok button text String 'Ok' dismissText dismiss button text String 'Dismiss' title Popup title String '' visible whether pop picker is visible Boolean onVisibleChange called when pop picker visible change Function

npm test npm run chrome-test

npm run coverage

rmc-cascader is released under the MIT license.