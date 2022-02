React Mobile Calendar Component (web)

Screenshots

Development

npm i npm start

Example

http://localhost:8000/examples/

online example: http://react-component.github.io/m-calendar/

./node_modules/rc-tools run react- native -init npm run watch-tsc react- native start react- native run-ios

install

docs

Usage

import React, { Component } from 'react' ; import { Calendar } from 'rmc-calendar' ; import 'rmc-calendar/assets/index.css' ; class App extends Component { constructor (props) { super (props); this .state = { visible : false , }; } setVisiable = () => { this .setState({ visible : ! this .state.visible, }); } render() { return ( < div className = "App" > < Calendar visible = {this.state.visible} onCancel = {this.setVisiable} onConfirm = {this.setVisiable} /> </ div > ); } } export default App;

API

Calendar props

interface PropsType { enterDirection?: 'horizontal' | 'vertical' ; locale?: GlobalModels.Locale; onCancel?: () => void ; onConfirm?: ( startDateTime?: Date , endDateTime?: Date ) => void ; pickTime?: boolean ; prefixCls?: string ; renderShortcut?: ( select: ( startDate?: Date , endDate?: Date ) => void ) => React.ReactNode; showHeader?: boolean ; showShortcut?: boolean ; title?: string ; type ?: 'one' | 'range' ; visible?: boolean ; defaultDate?: Date ; getDateExtra?: ( date: Date ) => DateModels.ExtraData; infinite?: boolean ; infiniteOpt?: boolean ; initalMonths?: number ; maxDate?: Date ; minDate?: Date ; onSelectHasDisableDate?: ( date: Date [] ) => void ; defaultTimeValue?: Date ; }

export default interface PropsType { defaultDate?: Date ; startDate?: Date ; endDate?: Date ; getDateExtra?: ( date: Date ) => Models.ExtraData; infinite?: boolean ; infiniteOpt?: boolean ; initalMonths?: number ; locale?: GlobalModels.Locale; maxDate?: Date ; minDate?: Date ; onCellClick?: ( date: Date ) => void ; onSelectHasDisableDate?: ( date: Date [] ) => void ; prefixCls?: string ; type ?: 'one' | 'range' ; }

Test Case

npm test npm run chrome-test

Coverage

npm run coverage

open coverage/ dir

License

rmc-calendar is released under the MIT license.