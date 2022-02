Rionite

Реактивная обёртка над custom-elements.

Установка

npm install cellx rionite --save

Пример

< hello-user name = "Matroskin" > </ hello-user > < script src = "..." > import { BaseComponent, Component, Param } from 'rionite' ; @Component({ template : 'Hello, {paramName}!' }) class HelloUser extends BaseComponent { @Param paramName : string; connected() { }, disconnected() { } } </ script >

Элемент в приведённом примере отрендерится в следующий вид:

< hello-user name = "Matroskin" class = "HelloUser" > Hello, Matroskin! </ hello-user >

Имя компонента добавляется в css-класс элемента, это необходимо для наследования стилей — имя тега элемента у наследуемого компонента будет другим, но оба имени добавятся в css-класс элемента:

< hello-super-user name = "Matroskin" class = "HelloUser HelloSuperUser" > Hello, Matroskin! </ hello-super-user >

Таким образом стили элемента родительского компонента применятся и к элементу наследуемого компонента. В дальнейшем можно доопределить их:

.HelloSuperUser { color : red; & .HelloUser__someInnerElement { font-width : bold; } }

Стили элемента лучше назначать на css-класс элемента. На тег элемента обычно назначаются стили которые должны применяться к нему пока он не отрендерился, например, для скрытия передаваемого содержимого:

< style > super-select { display : none; } .SuperSelect { display : inline-block; } </ style > < super-select > < super-select-option > 1 </ super-select-option > < super-select-option > 2 </ super-select-option > < super-select-option > 3 </ super-select-option > </ super-select >

Конструкции вида {name} — это привязки данных — биндинги. Они будут автоматически обновляться в разметке при изменении соответствующих свойств. Сами свойства для этого должно быть реактивным и создаваться с помощью cellx-а:

< simple-counter > </ simple-counter > < script src = "..." > import { Observable } from 'cellx-decorators' ; import { BaseComponent, Component } from 'rionite' ; @Component({ template : ` div { 'value: {value}' } button (on-click=_onButtonClick) { 'value++' } ` }) class SimpleCounter extends BaseComponent { @Observable value = 0 ; _onButtonClick() { this .value++; } } </ script >

Для управления потоком в шаблоне используются компоненты RnIfThen , RnIfElse и RnRepeat .

TODO:

formatters

больше про RnIfThen , RnIfElse и RnRepeat

, и callbacks и movedElement

удаление атрибута биндингом

component vs element

Benchmarks

