Right-align the text in a string.

Install with npm

$ npm i right-align --save

Usage

var rightAlign = require ( 'right-align' ); rightAlign(string);

Example

If used on the following:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

The result would be:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

