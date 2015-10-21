RiftJS

RiftJS — js-фреймворк для написания изоморфных приложений со сложной бизнес-логикой и высокосвязными интерфейсами.

Основные фичи:

удобное разделение на модули с их полной изоляцией;

развитые способы взаимодействия модулей между собой;

продуманная система очистки памяти;

реактивное программирование на всех уровнях с использованием сверхбыстрого движка;

привязка данных к представлению;

роутинг с привязкой к вьюстейту и истории браузера (HTML5 history API);

изоморфность (честное SEO и быстрая первоначальная загрузка со всеми преимуществати single-page приложения).

Начало работы

Установите gulp и bower:

npm install -g gulp npm install -g bower

Склонируйте заготовку приложения:

git clone https://github.com/Riim/BlankApp.git cd BlankApp

Установите модули:

npm install

Соберите и запустите приложение:

gulp --dev