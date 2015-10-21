openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard

riftjs

by 2gis
0.47.4 (see all)

JS-фреймворк для написания изоморфных приложений со сложной бизнес-логикой и высокосвязными интерфейсами

npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

58

GitHub Stars

33

Maintenance

Last Commit

6yrs ago

Contributors

1

Package

Dependencies

1

License

MPL-2.0

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

RiftJS

Dependency Status DevDependency Status

RiftJS — js-фреймворк для написания изоморфных приложений со сложной бизнес-логикой и высокосвязными интерфейсами.

Основные фичи:

  • удобное разделение на модули с их полной изоляцией;
  • развитые способы взаимодействия модулей между собой;
  • продуманная система очистки памяти;
  • реактивное программирование на всех уровнях с использованием сверхбыстрого движка;
  • привязка данных к представлению;
  • роутинг с привязкой к вьюстейту и истории браузера (HTML5 history API);
  • изоморфность (честное SEO и быстрая первоначальная загрузка со всеми преимуществати single-page приложения).

Начало работы

Установите gulp и bower:

npm install -g gulp
npm install -g bower

Склонируйте заготовку приложения:

git clone https://github.com/Riim/BlankApp.git
cd BlankApp

Установите модули:

npm install

Соберите и запустите приложение:

gulp --dev

Откройте в браузере localhost:8090

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial