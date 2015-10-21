RiftJS
RiftJS — js-фреймворк для написания изоморфных приложений со сложной бизнес-логикой и высокосвязными интерфейсами.
Основные фичи:
- удобное разделение на модули с их полной изоляцией;
- развитые способы взаимодействия модулей между собой;
- продуманная система очистки памяти;
- реактивное программирование на всех уровнях с использованием сверхбыстрого движка;
- привязка данных к представлению;
- роутинг с привязкой к вьюстейту и истории браузера (HTML5 history API);
- изоморфность (честное SEO и быстрая первоначальная загрузка со всеми преимуществати single-page приложения).
Начало работы
Установите gulp и bower:
npm install -g gulp
npm install -g bower
Склонируйте заготовку приложения:
git clone https://github.com/Riim/BlankApp.git
cd BlankApp
Установите модули:
npm install
Соберите и запустите приложение:
gulp --dev
Откройте в браузере
localhost:8090