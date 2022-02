Convert rgba values from and to various format

Accepted formats

Format Value array [r, g, b] or [r, g, b, a] object {r, g, b} or {r, g, b, a} or {r} ... hex string #rgb or #rgba or #rrggbb or #rrggbbaa css string rgb(r, g, b) or rgba(r, g, b, a) integer 4294967295 ≥ integer ≥ 0 css name red or green ... only basic names

On parse error, return black with full opacity

Install

npm i rgba-convert

API

Convert as [r, g, b, a] array

Note that rgba.arr() is an alias of rgba()

const rgba = require ( 'rgba-convert' ) rgba( 'red' ) rgba( 'f00' ) rgba( '#f00' ) rgba( '#f006' ) rgba( '00ff00' ) rgba( '#00ff00' ) rgba( '#00ff0080' ) rgba({ r : 255 }) rgba({ green : 255 , a : 128 }) rgba( 'rgb(0, 0, 255)' ) rgba( 'rgba(0, 0, 255, .5)' ) rgba( 255 ) rgba( 'weird blue' ) rgba( '#fun' ) rgba({ r : 256 }) rgba( 'rgb(256, 0, 0)' ) rgba( 'rgba(255, 0, 0, 1.1)' )

Convert as {r, g, b, a} object

const rgba = require ( 'rgba-convert' ) rgba.obj( 'red' ) rgba.obj( '#f00' ) rgba.obj( '#f006' ) rgba.obj( '#00ff00' ) rgba.obj( '#00ff0080' ) rgba.obj({ r : 255 }) rgba.obj({ green : 255 , a : 128 }) rgba.obj( 'rgb(0, 0, 255)' ) rgba.obj( 'rgba(0, 0, 255, .5)' ) rgba.obj( 255 ) rgba.obj( 'weird blue' ) rgba.obj( '#fun' ) rgba.obj({ r : 256 }) rgba.obj( 'rgb(256, 0, 0)' ) rgba.obj( 'rgba(255, 0, 0, 1.1)' )

Convert as rgb(r, g, b) or rgba(r, g, b, a) string

const rgba = require ( 'rgba-convert' ) rgba.css( 'red' ) rgba.css( '#f00' ) rgba.css( '#f006' ) rgba.css( '#00ff00' ) rgba.css( '#00ff0080' ) rgba.css({ r : 255 }) rgba.css({ green : 255 , a : 128 }) rgba.css({ b : 255 , a : 0 }) rgba.css( 'rgb(0, 0, 255)' ) rgba.css( 'rgba(0, 0, 255, .5)' ) rgba.css( 255 ) rgba.css( 'weird blue' ) rgba.css( '#fun' ) rgba.css({ r : 256 }) rgba.css( 'rgb(256, 0, 0)' ) rgba.css( 'rgba(255, 0, 0, 1.1)' )

Convert as #rgb or #rgba or #rrggbb or #rrggbbaa string

const rgba = require ( 'rgba-convert' ) rgba.hex( 'red' ) rgba.hex( '#f00' ) rgba.hex( '#f006' ) rgba.hex( '#00ff00' ) rgba.hex( '#00ff0080' ) rgba.hex({ r : 255 }) rgba.hex({ green : 255 , a : 128 }) rgba.hex({ b : 255 , a : 0 }) rgba.hex( 'rgb(0, 0, 255)' ) rgba.hex( 'rgba(0, 0, 255, .5)' ) rgba.hex( 255 ) rgba.hex( 'weird blue' ) rgba.hex( '#fun' ) rgba.hex({ r : 256 }) rgba.hex( 'rgb(256, 0, 0)' ) rgba.hex( 'rgba(255, 0, 0, 1.1)' )

Convert as 4294967295 ≥ integer ≥ 0 number

const rgba = require ( 'rgba-convert' ) rgba.num( 'red' ) rgba.num( '#f00' ) rgba.num( '#f006' ) rgba.num( '#00ff00' ) rgba.num( '#00ff0080' ) rgba.num({ r : 255 }) rgba.num({ green : 255 , a : 128 }) rgba.num({ b : 255 , a : 0 }) rgba.num( 'rgb(0, 0, 255)' ) rgba.num( 'rgba(0, 0, 255, .5)' ) rgba.num( 255 ) rgba.num( 'weird blue' ) rgba.num( '#fun' ) rgba.num({ r : 256 }) rgba.num( 'rgb(256, 0, 0)' ) rgba.num( 'rgba(255, 0, 0, 1.1)' )

License

MIT