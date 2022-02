Get the revved file path of a file

Reads the file, MD5-hashes it, truncates the hash to 10 characters, appends it to the filename, and returns the modified path.

Install

npm install rev-file

Usage

import {revisionFile} from 'rev-file' ; console .log( await revisionFile( 'src/unicorn.png' ));

API

Returns a Promise for a revved file path.

Returns a revved file path.