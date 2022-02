TypeScript port of PureScript's purescript-aff-retry package which in turn is a porting of Haskell's retry package

Example

import { log } from 'fp-ts/Console' import * as E from 'fp-ts/Either' import { pipe } from 'fp-ts/function' import * as O from 'fp-ts/Option' import * as TE from 'fp-ts/TaskEither' import { capDelay, exponentialBackoff, limitRetries, Monoid, RetryStatus } from 'retry-ts' import { retrying } from 'retry-ts/Task' const policy = capDelay( 2000 , Monoid.concat(exponentialBackoff( 200 ), limitRetries( 5 ))) const fakeAPI = TE.left( 'API errored out' ) const logDelay = ( status: RetryStatus ) => TE.rightIO( log( pipe( status.previousDelay, O.map( ( delay ) => `retrying in ${delay} milliseconds...` ), O.getOrElse( () => 'first attempt...' ) ) ) ) const result = retrying(policy, ( status ) => pipe(logDelay(status), TE.apSecond(fakeAPI)), E.isLeft) result().then( ( e ) => console .log(e))

The MIT License (MIT)