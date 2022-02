A restify.js middleware for node-validator.

This is basically a copy of a gist by node-validator author chriso.

Installation

npm install restify-validator

Usage

var util = require ( 'util' ), restify = require ( 'restify' ), restifyValidator = require ( 'restify-validator' ), app = restify.createServer(); app.use(restify.bodyParser()); app.use(restify.queryParser()); app.use(restifyValidator); app.post( '/:urlparam' , function ( req, res ) { req.assert( 'postparam' , 'Invalid postparam' ).notEmpty().isInt(); req.assert( 'getparam' , 'Invalid getparam' ).isInt(); req.assert( 'urlparam' , 'Invalid urlparam' ).isAlpha(); req.sanitize( 'postparam' ).toBoolean(); var errors = req.validationErrors(); if (errors) { res.send( 500 , 'There have been validation errors: ' + util.inspect(errors)); return ; } res.json({ urlparam : req.params[ 'urlparam' ], getparam : req.params[ 'getparam' ], postparam : req.params[ 'postparam' ] }); }); app.listen( 8888 );

Which will result in: