An implementation of REdis Serialization Protocol (RESP).

thunk-redis: A redis client with pipelining, rely on thunks, support promise.

thunk-disque: A thunk/promise-based disque client.

snapper-core: Teambition push messaging service, backed by redis.

snapper-producer: Snapper producer client for node.js.

Install

Install with npm

npm install respjs

Usage

simple redis client (with test): https://github.com/zensh/resp.js/blob/master/example/redis_client.js

Run:

npm run example

API

const Resp = require ( 'respjs' )

Class Resp

new Resp([options])

Resp is a EventEmitter similar to Writable stream. It accept pipelining socket chunks, parse them, produce redis response data. Readable stream can be piped to resp .

options {Object}

{Object} bufBulk {Boolean} return buffers for bulk reply, default to false

const resp = new Resp({ bufBulk : true })

Feed chunk and parse it. resp will emit data event while a integrated data decoded.

Call this method when no more chunk will be written to bufsp, then finish event emit.

error {Error}

Emitted when an error occurs.

data {Mixed}

Emitted when redis response data produced.

Emitted when chunk have been parsed or need more chunks for parsing.

The finish event is fired after .end() is called and all chunks have been processed.

Class Method: Resp.decode(buffer, bufBulk)

Decode RESP's buffer to RESP value.

Resp.decode(Resp.encodeNull()) Resp.decode(Resp.encodeString( '123' )) Resp.decode(Resp.encodeInteger( 123 )) Resp.decode(Resp.encodeBulk( 123 ))

Class Method: Resp.encodeRequest([value, ...])

Encode a array of value to one RESP buffer. It is usefull to encode a request.

let buf = Resp.encodeRequest([ 'set' , 'key' , 123 ]) let str = buf.toString() Resp.encodeRequest([ 'set' , 'key' , new Buffer( '123' )])

Class Method: Resp.encodeNull()

Encode RESP's Null value to RESP buffer.

let buf = Resp.encodeNull() let str = buf.toString()

Class Method: Resp.encodeNullArray()

Encode RESP's Null Array value to RESP buffer.

let buf = Resp.encodeNull() let str = buf.toString()

Class Method: Resp.encodeString(str)

Encode string to RESP buffer.

let buf = Resp.encodeString( 'OK' ) let str = buf.toString()

Class Method: Resp.encodeError(error)

Encode error object to RESP buffer.

let buf = Resp.encodeError( new Error ( 'error' )) let str = buf.toString()

Class Method: Resp.encodeInteger(num)

Encode integer to RESP buffer.

let buf = Resp.encodeInteger( 123 ) let str = buf.toString()

Class Method: Resp.encodeBulk(str)

Encode RESP's bulk string to RESP buffer.

let buf = Resp.encodeBulk( 'message' ) let str = buf.toString()

Class Method: Resp.encodeBufBulk(buf)

Encode RESP's bulk buffer to RESP buffer.

let buf = Resp.encodeBufBulk( new Buffer( 'buf' )) let str = buf.toString()

Class Method: Resp.encodeArray([RESP_buffer, ...])

Encode a array of RESP' value buffer to one RESP buffer.

let buf = Resp.encodeArray([Resp.encodeNull(), Resp.encodeString( 'OK' )]) let str = buf.toString()

License

MIT © zensh