Express REST resources as middleware, mountable anywhere.

Usage

In ES6

import resource from 'resource-router-middleware' ; export default resource({ mergeParams : true , id : 'user' , load(req, id, callback) { var user = users.find( user => user.id===id ), err = user ? null : 'Not found' ; callback(err, user); }, list({ params }, res) { res.json(users); }, create({ body }, res) { body.id = users.length.toString( 36 ); users.push(body); res.json(body); }, read({ user }, res) { res.json(user); }, update({ user, body }, res) { for ( let key in body) { if (key!== 'id' ) { user[key] = body[key]; } } res.status( 204 ).send(); }, delete ({ user }, res) { users.splice(users.indexOf(user), 1 ); res.status( 204 ).send(); } });

In ES5