CSS Resize Polyfill

Resize handler for textarea or any given element. Supports Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari etc.

How to use it

copy lib/* or npm install --save resize-polyfill

or apply Reverse engineering to demo.html :-)

React integration

It's trivial to integrate with react:

import resizePolyfill from 'resize-polyfill' ; class MyComponent { render ( < textarea ref = {(el) => { if (el) { resizePolyfill(el, true); } }}> </ textarea > ) }

Why CSS Resize Polyfill is the best