Resize images in browser using canvas

Install

npm

npm i resize-image --save

bower

bower install resize-image --save

Usage

var resizeImage = require ( 'resize-image' ); var img = new Image(); img.onload= function ( ) { var data = resizeImage.resize(img, 200 , 100 , resizeImage.PNG); console .log(data); }; img.src = url;

resize an <img> or Image or <canvas> to canvas

{Image} img: an <img> or Image()

or {number} [width]: output image width

{number} [height]: output image height

resize an <img> or Image or <canvas> to base64

{Image} img: an <img> or Image()

or {number} [width]: output image width

{number} [height]: output image height

{string} [type]: output image type

types

.PNG (default)

.GIF

.BMP

.JPEG

.WEBP

Examples

yarn npm run example

And visit http://localhost:9000/.