Codes

Notice that I am not the author of the code, I am just the creator of an npm module out of the great library from https://code.google.com/p/bwip-js/.

Install

npm install rescode

Barcode or Code types available

ean2, ean5, ean8, upca, upce, isbn, ismn, issm, code128, gs1-128, ean13, sscc18, code39, code39ext, code32, pzn, code93, code93ext, interleaved2of5, itf14, identcode, leitcode, databaromni, databarstacked, databarstackedomni, databartruncated, databarlimited, databarexpanded, databarexpandedstacked, pharmacode, pharmacode2, code2of5, code11, bc412, rationalizedCodabar, onecode, postnet, planet, royalmail, auspost, kix, japanpost, msi, plessey, telepen, posicode, codablockf, code16k, code49, channelcode, flattermarken, raw, daft, symbol, pdf417, micropdf417, datamatrix, qrcode, maxicode, azteccode, codeone, gs1-cc, ean13composite, ean8composite, upcacomposite, upcecomposite, databaromnicomposite, databarstackedcomposite, databarstackedomnicomposite, databartruncatedcomposite, databarlimitedcomposite, databarexpandedcomposite, databarexpandedstackedcomposite, gs1-128composite, gs1datamatrix, hibccode39, hibccode128, hibcdatamatrix, hibcpdf417, hibcmicropdf417, hibcqrcode, hibccodablockf

Example loading specific barcode types

var codes = require ( "rescode" ); function ( res, req ) { codes.loadModules([ "ean2" , "ean5" , "ean8" , "ean13" ]); var data8 = codes.create( "ean8" , "12345678" ); res.setHeader( "Content-Type" , "image/png" ); res.end( data8 ); OR res.end( "<html><img src='data:image/png;base64," +data8.toString( "base64" )+ "' /></html>" ); }

Example loading ean barcode types and setting specific options

var codes = require ( "rescode" ); function ( res, req ) { codes.loadModules([ "ean2" , "ean5" ]); codes.loadModules([ "ean8" ], { "includetext" : false , "guardwhitespace" : false , "inkspread" : 0 , scaleX : 3 , textyoffset : -15 }); codes.loadModules([ "ean13" ]); var data8 = codes.create( "ean8" , "12345678" ); res.setHeader( "Content-Type" , "image/png" ); res.end( data8 ); OR res.end( "<html><img src='data:image/png;base64," +data8.toString( "base64" )+ "' /></html>" ); }

Example loading qrcode

var codes = require ( "rescode" ); function ( res, req ) { codes.loadModules([ "qrcode" ], { "eclevel" : "M" , "version" : "4" , "scaleX" : 2 , "scaleY" : 2 } ); var data = codes.create( "qrcode" , "http://npmjs.org" ); OR codes.loadModules([ "qrcode" ]); var data = codes.create( "qrcode" , "http://npmjs.org" , { "eclevel" : "M" , "version" : "4" , "scaleX" : 2 , "scaleY" : 2 } ); res.setHeader( "Content-Type" , "image/png" ); res.end( data ); OR res.end( "<html><img src='data:image/png;base64," +data.toString( "base64" )+ "' /></html>" ); }

Configure

Choose in lib/codes.js the Adatper PNG ( binary png ) or Canvas ( dataURL (smaller size), but canvas has to be installed )

Thanks

To Jens Olsson for dynamic loading of the libraries