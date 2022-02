res

CSS resolution detection in JavaScript

npm install res --save

API

Get resolution in dpi

@return number

Get resolution in dpcm

@return number

Get resolution in dppx

@return number

Usage

var res = require ( 'res' ) res.dppx() res.dpi() res.dpcm()

Technical notes

Use with care

res was mainly written for investigative purposes. Making retina design accommodations can be impractical. Consider alternatives to resolution detection.

Example outputs

Device res.ddpx() res.dpi() res.dpcm() desktop at default zoom 1 96 37.79527559055118 iPhone 4s at default zoom 2 192 75.59055118110236

Compatibility

Browsers with resolution detectable by res

Webkit (Chrome/Safari/Android)

Firefox 18+

Opera 11.1+ (Presto 2.8+)

IE 6+

Methods return 0 where undetectable.

Related resources

License

MIT