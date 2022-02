Babel (6to5) Plugin

A Babel loader plugin for RequireJS.

Installation

npm install --save-dev requirejs-babel babel babel-plugin-module-resolver-standalone

Usage

Add the paths to configuration:

paths: { es6 : '...node_modules/requirejs-babel/es6' , babel : '...node_modules/@babel/standalone/babel.min' , 'babel-plugin-module-resolver' : '...node_modules/babel-plugin-module-resolver-standalone/index' }

Reference files via the es6! plugin name: