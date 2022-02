A module for non-caching require() calls. Useful for avoiding server restarts when developing; probably shouldn't ever be used in production.

Installation

npm install require -nocache

Example

example.js

var reload = require ( 'require-nocache' )( module ) setInterval( function ( ) { console .log(reload( './data' )) }, 100 )

data.js

module.exports = Math.random()

Output