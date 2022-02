Load module from string in Node.

Install

$ npm install --save require - from - string

Usage

var requireFromString = require ( 'require-from-string' ); requireFromString( 'module.exports = 1' );

API

code

Required

Type: string

Module code.

filename

Type: string

Default: ''

Optional filename.

options

Type: object

appendPaths

Type: Array

List of paths , that will be appended to module paths . Useful, when you want to be able require modules from these paths.

prependPaths

Type: Array

Same as appendPaths , but paths will be prepended.

License

MIT © Vsevolod Strukchinsky