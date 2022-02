Install

npm install require -environment-variables --save

Usage

var requireEnv = require ( "require-environment-variables" ); requireEnv([ 'GOOGLEANALYTICSID' , 'SSLKEY' , 'SSLCERT' , 'SSLCA' ]);

If any of the environment variables(process.env.GOOGLEANALYTICSID) don't exist, the process exits with code 400

Contribute