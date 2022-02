Request Idle Callback Shim

For more information refer to Using requestIdleCallback

Install

npm install request-idle-callback

Example

var ric = require ( 'request-idle-callback' ) ric.requestIdleCallback(myNonEssentialWork); function myNonEssentialWork ( deadline ) { while (deadline.timeRemaining() > 0 ) doWorkIfNeeded(); }

API

deadline is an object containing:

deadline.didTimeout boolean indicating if it is still time to deadline.

deadline.timeRemaining function that returns remaining time.

Removes callback from the queue or calls clearTimeout.

Tests

node tests.js

Licencia

MIT