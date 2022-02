Allows you to identify client requests within non-sequential logs such as Syslog by adding a response header of X-Request-Id . Allows setting value via query parameter or request header. For Koa and Express.

npm install request-id

Usage

Quick Start (koa or express)

var requestId = require ( 'request-id' ); var app = require ( 'koa' )(); app. use ( requestId ()); var requestId = require ( 'request-id/express' ); var app = require ( 'express' )(); app. use ( requestId ());

Random ID

% curl example.com

Set ID via request header

% curl -H 'X-Request-ID:a37cacc3-71d5-40f0-a329-a051a3949ced' example.com

Set ID via query param

% curl example.com?requestId=a37cacc3-71d5-40f0-a329-a051a3949ced

Options

Custom Response Header (default: X-Request-Id )

app .use (requestId({ resHeader : 'X-Client-ID' })); % curl example .com

Custom Request Header (default: X-Request-Id )

Keep in mind that changing the request header does not have any effect on the default response header. If you want them to match, you'll need to set both .resHeader and .reqHeader .

app. use ( requestId ({ reqHeader : ' X - Client - ID ' })); % curl -H 'X-Client-ID:a37cacc3-71d5-40f0-a329-a051a3949ced' example.com

Custom Query Parameter (default: requestId )

app. use ( requestId ({ paramName : ' requestId ' })); % curl example.com?requestId=a37cacc3 -71 d5 -40 f0-a329-a051a3949ced

Custom Value Generator Function (default: node-uuid.v4)

app.use(requestId({ generator : function ( ) { return 'ABC' ; } })); % curl example.com

Alternatives

License

MIT