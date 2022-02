The remoteStorage core from https://github.com/remotestorage/starter-kit

Interface

var remotestorageServer = require ( 'remotestorage-server' ), fs = require ( 'fs' ), https = require ( 'https' ); var specVersion = 'draft-dejong-remotestorage-02' ; var tokenStore = { _data : {}, get : function ( username, token, cb ) { cb( null , this ._data[username+ ':' +token]); }, set : function ( username, token, scopes, cb ) { this ._data[username+ ':' +token] = scopes; cb( null ); } }; var dataStore = { _data : {}, get : function ( username, key, cb ) { cb( null , this ._data[username + ':' + key]); }, set : function ( username, key, buf, cb ) { this ._data[username + ':' + key] = buf; cb( null ); } }; var serverInstance = new RemotestorageServer(specVersion, tokenStore, dataStore); var httpsConfig = { key : fs.readFileSync( './tls.key' ), cert : fs.readFileSync( './tls.cert' ), ca : fs.readFileSync( './ca.pem' ) }; tokenStore._data[ 'me:SECRET' ] = serverInstance.makeScopePaths([ 'tasks:rw' , 'contacts:r' ]); tokenStore._data[ 'me:GOD' ] = serverInstance.makeScopePaths([ '*:rw' ]); https.createServer(httpsConfig, serverInstance.storage).listen( 8000 ); var link = remotestorageServer.getWebfingerLink( 'https' , 'example.com' , 8000 , 'me' , 'https://example.com/auth/me' );

You will also need:

a webfinger server, serving your webfinger record on path /.well-known/webfinger on port 443 (or on port 80 when testing on localhost).

on port 443 (or on port 80 when testing on localhost). an html page which serves as an OAuth dialog

See https://github.com/remotestorage/starter-kit for an examples of both.