Web, Electron and Chrome app for monitoring remote-redux-devtools. Can be accessed on remotedev.io .

Also it's a react component you can use to build amazing monitor applications like:

redux-devtools-extension.

react-native-debugger - Electron app, which already includes remotedev-server , remotedev-app and even React DevTools.

atom-redux-devtools - Used in Atom editor.

vscode-redux-devtools - Used in Visual Studio Code.

Usage

import React from 'react' ; import ReactDom from 'react-dom' ; import DevToolsApp from 'remotedev-app' ; ReactDom.render( < App /> , document.getElementById('root') );

Parameters

socketOptions - object used to specify predefined options for the connection: hostname - string port - number or string autoReconnect - boolean secure - boolean.

- object used to specify predefined options for the connection: monitorOptions - object used to specify predefined monitor options: selected - string - which monitor is selected by default. One of the following values: LogMonitor , InspectorMonitor , ChartMonitor .

- object used to specify predefined monitor options: testTemplates - array of strings representing predefined test templates.

- array of strings representing predefined test templates. noSettings - boolean set to true in order to hide settings button and dialog.

License

MIT