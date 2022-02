Get tags from a remote Git repo

Install

npm install remote-git-tags

The git binary must be installed and in your PATH.

Usage

import remoteGitTags from 'remote-git-tags' ; console .log( await remoteGitTags( 'https://github.com/sindresorhus/remote-git-tags' ));

API

Returns a Promise<Map<string, string>> with the Git tags as keys and their commit SHA as values.

repoUrl

Type: string

The URL to the Git repo.