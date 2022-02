A multi-mask lib

Install

yarn add vanilla-masker remask

Usage

import { mask } from 'remask' const value = 'ABC1C83' const pattern = 'AAA - 9S99' mask(value, pattern)

Pattern can be a pattern array, so remask choose one pattern based on pattern/value length match

const patterns = [ '999.999.999-99' , '99.999.999/9999-99' ] mask( '12345678901' , patterns) mask( '12345678000106' , patterns)

License

MIT © Bruno Bertolini