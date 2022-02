Remark Collapse

Find range of a target heading and make it collapsible by <details> and <summary> like the below.

Open example Tada! 🎉

< details > < summary > Open example </ summary > Tada! :tada: </ details >

Installation

npm install remark-collapse

Usage

const processor = remark() .use(collapse, { test : 'tango' }) const inputString = [ '# Heading1' , '' , '## tango' , '' , 'target content' , '' , '## Another heading2' , '' ].join( '

' ) const resultString = processor.processSync(inputString).toString()

resultString

# Heading1 ## tango < details > < summary > Open tango </ summary > target content </ details > ## Another heading2

API

To find heading range, Remark Collapse uses mdast-util-heading-range.

options.test ( string , RegExp , function(string, Node): boolean )

Required. Test to be passed to mdast-util-heading-range#heading

test — Heading to look for. When string , wrapped in new RegExp('^(' + value + ')$', 'i') ; when RegExp , wrapped in function (value) {expression.test(value)} .

options.summary ( function(string): string , string )

Summarizing function. By default, it uses text of the target heading and prepends Open to it.

function defaultSummarizer ( str ) { return 'Open ' + str }

Example

function defuseTimeBomb ( str ) { return 'Tick... Tock... Tick... Tock...⏱' } const processor = remark() .use(collapse, { test : 'tango' , summary : defuseTimeBomb }) const inputString = [ '# tango' , '' , '**KABOOM!!**' , '' ].join() const resultString = processor.processSync(inputString).toString()

resultString

# tango < details > < summary > Tick... Tock... Tick... Tock...⏱ </ summary > **KABOOM!!** </ details >

Result

Tick... Tock... Tick... Tock...⏱ KABOOM!!

License

MIT © Junyoung Choi