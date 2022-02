Deprecation notice

This package is deprecated. It's functionality is now provided by Relay's useLazyLoadQuery with the option fetchPolicy: 'store-or-network' .

Same as Relay Modern's QueryRenderer, but will check the store for data before fetching.

Version >=4.0.0 are only compatible with react-relay@>=2.0.0-rc.2

Taken from react-relay QueryRenderer with two additions.

lookup prop will check the relay store for data first and if present will immediately call render with props.

with props. retain prop will prevent the component from garbage collecting when unmounted.

Install

yarn add relay-query-lookup-renderer

Usage

import QueryLookupRenderer from 'relay-query-lookup-renderer' ; <QueryLookupRenderer lookup query={query} environment={environment} variables={variables} render={(props, error) => { if (error) { return <div>Error</div> } else if (props) { return <MyComponent {...props} /> } return <div>Loading</div> }} />

All props are the same as the QueryRenderer included in relay except for

lookup If true, check the relay store for data first. If false or null, you will get the same behavior of the standard QueryRenderer .

Example

See the full example here: https://github.com/robrichard/relay-modern-isomorphic-example

Server

import query from './myQuery' ; import { createOperationDescriptor, getRequest, Environment, RecordSource, Store, } from 'relay-runtime' ; import {renderToString} from 'react-dom/server' ; import QueryLookupRenderer from 'relay-query-lookup-renderer' ; export default function ( req, res, next ) { const source = new RecordSource(); const store = new Store(source); const environment = new Environment({ network : myNetworkLayer, store}); const variables = {}; const operation = createOperationDescriptor( getRequest(query), variables ); environment.retain(operation); environment.sendQuery({ operation, onCompleted : () => { const renderedComponent = ReactDOM.renderToString( <QueryLookupRenderer lookup environment={environment} query={query} variables={variables} render={({props}) => <TodoApp viewer={props.viewer}/>} /> ); res.send(nunjucks.render('index.html', { renderedComponent: renderedComponent, records: JSON.stringify(environment.getStore().getSource()), })); } }); }

Client