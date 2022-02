Like connectionFromArray() but for MongoDB cursors

Install

npm install --save relay-mongodb-connection

Usage

Give it a cursor from mongodb, and it handles pagination int he same way graphql-relay does for arrays.

import connectionFromMongoCursor from 'relay-mongodb-connection' ;

Also supports mongoose's querys and aggregations.

import { connectionFromMongooseQuery } from 'relay-mongodb-connection' ; import { connectionFromMongooseAggregate } from 'relay-mongodb-connection' ;

At a glance

Pass it a MongoDB cursor and connectionArgs , and it's happy.

resolve(obj, { ...args }) { return connectionFromMongoCursor( db.collection( 'users' ).find({}), args ); }

Optionally give it a mapper function:

resolve(obj, { ...args }) { return connectionFromMongoCursor( db.collection( 'users' ).find({}), args, (user) => Object .assign(user, { id : user._id }) ); }

And for Mongoose users:

resolve(obj, { ...args }) { return connectionFromMongooseQuery( User.find({}), args, (user) => Object .assign(user, { id : user._id }) ); }

Example

import connectionFromMongoCursor from 'relay-mongodb-connection' ; function getSpaceshipsForUser ( userId ) { return db.collection( 'spaceships' ).find({ user : new ObjectId(userId) }); } export const GraphQLUser = new GraphQLObjectType({ name : 'User' , fields : { id : globalIdField( 'User' ), spaceships : { type : SpaceshipConnection, args : { ...connectionArgs, }, resolve(user, { ...args }) { const spaceshipCursor = getSpaceshipsForUser(user._id); return connectionFromMongoCursor(spaceshipCursor, args); } } } });

connectionFromMongoCursor automatically skips and limits the MongoDB Cursor so that only the necessary documents are retrieved from the database.

Changelog

See CHANGELOG.md

Testing

MONGO_URL=mongodb://192.168.99.100/mongodbconnection npm test

License

MIT © Mikael Berg