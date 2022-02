Relative Time Parser Plugin for Moment.js

This plugin converts a simple string to a manipulated moment object. The string format is inspired by Graphite's relative time format.

Install - NPM

npm install relative- time - parser

Usage

Using the string -7d would be equivalent of moment().subtract(7, 'days'); , and similarly, using the string +7d would be equivalent of moment().add(7, 'days'); . The specific abbreviations are listed in the table below.

var moment = require ( 'relative-time-parser' ); moment().relativeTime( '-6h' ).format();

Patterns

ms - milliseconds

subtract milliseconds

moment().relativeTime( '-6ms' );

add milliseconds

moment().relativeTime( '+6ms' );

s - seconds

subtract seconds

moment().relativeTime( '-6s' );

add seconds

moment().relativeTime( '+6s' );

sec - seconds

subtract seconds

moment().relativeTime( '-6sec' );

add seconds

moment().relativeTime( '+6sec' );

second - seconds

subtract seconds

moment().relativeTime( '-6second' );

add seconds

moment().relativeTime( '+6second' );

seconds - seconds

subtract seconds

moment().relativeTime( '-6seconds' );

add seconds

moment().relativeTime( '+6seconds' );

m - minutes

subtract minutes

moment().relativeTime( '-6m' );

add minutes

moment().relativeTime( '+6m' );

min - minutes

subtract minutes

moment().relativeTime( '-6min' );

add minutes

moment().relativeTime( '+6min' );

minute - minutes

subtract minutes

moment().relativeTime( '-6minute' );

add minutes

moment().relativeTime( '+6minute' );

minutes - minutes

subtract minutes

moment().relativeTime( '-6minutes' );

add minutes

moment().relativeTime( '+6minutes' );

h - hours

subtract hours

moment().relativeTime( '-6h' );

add hours

moment().relativeTime( '+6h' );

hour - hours

subtract hours

moment().relativeTime( '-6hour' );

add hours

moment().relativeTime( '+6hour' );

hours - hours

subtract hours

moment().relativeTime( '-6hours' );

add hours

moment().relativeTime( '+6hours' );

d - days

subtract days

moment().relativeTime( '-6d' );

add days

moment().relativeTime( '+6d' );

day - days

subtract days

moment().relativeTime( '-6day' );

add days

moment().relativeTime( '+6day' );

w - weeks

subtract weeks

moment().relativeTime( '-6w' );

add weeks

moment().relativeTime( '+6w' );

week - weeks

subtract weeks

moment().relativeTime( '-6week' );

add weeks

moment().relativeTime( '+6week' );

weeks - weeks

subtract weeks

moment().relativeTime( '-6weeks' );

add weeks

moment().relativeTime( '+6weeks' );

mon - months

subtract months

moment().relativeTime( '-6mon' );

add months

moment().relativeTime( '+6mon' );

month - months

subtract months

moment().relativeTime( '-6month' );

add months

moment().relativeTime( '+6month' );

months - months

subtract months

moment().relativeTime( '-6months' );

add months

moment().relativeTime( '+6months' );

M - months

subtract months

moment().relativeTime( '-6M' );

add months

moment().relativeTime( '+6M' );

Q - quarters

subtract quarters

moment().relativeTime( '-6Q' );

add quarters

moment().relativeTime( '+6Q' );

Quarter - quarters

subtract quarters

moment().relativeTime( '-6Quarter' );

add quarters

moment().relativeTime( '+6Quarter' );

Quarters - quarters

subtract quarters

moment().relativeTime( '-6Quarters' );

add quarters

moment().relativeTime( '+6Quarters' );

y - years

subtract years

moment().relativeTime( '-6y' );

add years

moment().relativeTime( '+6y' );

year - years

subtract years

moment().relativeTime( '-6year' );

add years

moment().relativeTime( '+6year' );

years - years

subtract years

moment().relativeTime( '-6years' );

add years

moment().relativeTime( '+6years' );

now - now

moment().relativeTime( 'now' );

Is Relative Time String Format

Tests a String to determine if it is in the RelativeTimeFormat

moment().isRelativeTimeFormat( '-2y' );

moment().isRelativeTimeFormat( 'xxx' );

moment().isRelativeTimeFormat( 'now' );

Resources

Graphite URL Api Reference