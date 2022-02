Reads a JavaScript Regular Expression literal(text) and outputs an Abstract Syntax Tree.

Installation

npm npm install regexp-to-ast

Browser < script src = "https://unpkg.com/regexp-to-ast/lib/parser.js" > </ script >

API

The API is defined as a TypeScript definition file.

Usage

Parsing to an AST: const RegExpParser = require ( "regexp-to-ast" ).RegExpParser const regexpParser = new RegExpParser() const astOutput = regexpParser.pattern( "/a|b|c/g" ) const input2 = /a|b/ .toString() const anotherAstOutput = regexpParser.pattern(input2)

Visiting the AST: const { RegExpParser, BaseRegExpVisitor } = require ( "regexp-to-ast" ) const regexpParser = new RegExpParser() const regExpAst = regexpParser.pattern( "/a|b|c/g" ) class MyRegExpVisitor extends BaseRegExpVisitor { visitPattern(node) {} visitFlags(node) {} visitDisjunction(node) {} visitAlternative(node) {} visitStartAnchor(node) {} visitEndAnchor(node) {} visitWordBoundary(node) {} visitNonWordBoundary(node) {} visitLookahead(node) {} visitNegativeLookahead(node) {} visitCharacter(node) {} visitSet(node) {} visitGroup(node) {} visitGroupBackReference(node) {} visitQuantifier(node) {} } const myVisitor = new MyRegExpVisitor() myVisitor.visit(regExpAst)

Compatibility

This library is written in ES5 style and is compatiable with all major browsers and modern node.js versions.

TODO / Limitations