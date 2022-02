Simple side-effect middleware for Redux.

$ npm install --save redux-tap

Usage

import { createStore, applyMiddleware } from 'redux' ; import tap from 'redux-tap' ; import rootReducer from './reducers' ; const selectMeta = action => action.meta; const middleware = tap(selectMeta, (meta, action, store) => { console .log(meta, action, store); }); const store = createStore( rootReducer, applyMiddleware(middleware) );

As a real-world example, you can use redux-tap to declaratively track analytics events:

import { createStore, applyMiddleware } from 'redux' ; import tap from 'redux-tap' ; import rootReducer from './reducers' ; import { track } from 'my-analytics-lib' ; const selectAnalytics = ( { meta } ) => meta && meta.analytics; const middleware = tap(selectAnalytics, ({ event, data }) => { track(event, data); }); const store = createStore( rootReducer, applyMiddleware(middleware) ); dispatch({ type : 'REPO_STARRED' , payload : { id }, meta : { analytics : { event : 'Repo Starred' , data : { id } } } });

License

MIT License