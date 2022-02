Filter transformator for redux-persist

Installation

npm install redux-persist- transform - filter

Usage

import { createFilter, createBlacklistFilter } from 'redux-persist-transform-filter' ; import createFilter, { createBlacklistFilter } from 'redux-persist-transform-filter' ; const saveSubsetFilter = createFilter( 'myReducerOne' , [ 'keyYouWantToSave1' , 'keyYouWantToSave2' ] ); const saveSubsetBlacklistFilter = createBlacklistFilter( 'myReducerTwo' , [ 'keyYouDontWantToSave1' , 'keyYouDontWantToSave2' ] ); const loadSubsetFilter = createFilter( 'myReducerThree' , null , [ 'keyYouWantToLoad1' , 'keyYouWantToLoad2' ] ); const saveAndloadSubsetFilter = createFilter( 'myReducerFour' , [ 'one' , 'two' ] [ 'three' , 'four' ] ); const predicateFilter = persistFilter( 'form' , [ { path : 'one' , filterFunction : (item: any): boolean => item.mustBeStored }, { path : 'two' , filterFunction : (item: any): boolean => item.mustBeStored }, ], 'whitelist' ) const normalPathFilter = persistFilter( 'form' , [ 'one' , 'two' ], 'whitelist' ) persistStore(store, { transforms : [ saveSubsetFilter, saveSubsetBlacklistFilter, loadSubsetFilter, saveAndloadSubsetFilter, ] });

Example project