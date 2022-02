Redux Persist Cookie Storage Adapter

Redux Persist storage adapter for cookies. Works in the browser and in Node.js with cookie-parser output. This makes it suitable for universal / isomorphic applications.

Installation

npm install --save redux-persist-cookie-storage

Usage

Browser

Pure Cookie mode

import { persistStore, persistCombineReducers } from 'redux-persist' import { CookieStorage } from 'redux-persist-cookie-storage' import Cookies from 'cookies-js' const persistConfig = { key : "root" , storage : new CookieStorage(Cookies ) } const rootReducer = persistCombineReducers(persistConfig, reducers) const store = createStore(rootReducer, undefined ) const persistor = persistStore(store, {})

Bootstrap from preloaded state in window object

import { persistStore, persistCombineReducers } from 'redux-persist' import { CookieStorage } from 'redux-persist-cookie-storage' import Cookies from 'cookies-js' const persistConfig = { key : "root" , storage : new CookieStorage(Cookies ), stateReconciler(inboundState, originalState) { return originalState } } const rootReducer = persistCombineReducers(persistConfig, reducers) const store = createStore(rootReducer) const persistor = persistStore(store, window .PRELOADED_STATE)

Server

import { persistStore, getStoredState } from 'redux-persist' import { CookieStorage, NodeCookiesWrapper } from 'redux-persist-cookie-storage' import Cookies from 'cookies' const app = new Express() app.use(Cookies.express()) app.use( async (req, res) => { const cookieJar = new NodeCookiesWrapper( new Cookies(req, res)) const persistConfig = { key : "root" , storage : new CookieStorage(cookieJar ), stateReconciler(inboundState, originalState) { return originalState } } let preloadedState try { preloadedState = await getStoredState(persistConfig) } catch (e) { preloadedState = {} } const rootReducer = persistCombineReducers(persistConfig, reducers) const store = createStore(rootReducer, preloadedState) }) import { persistStore, getStoredState } from 'redux-persist' import { CookieStorage, NodeCookiesWrapper } from 'redux-persist-cookie-storage' import Cookies from 'cookies' const configurePersistor = async (store) => { return new Promise ( ( resolve ) => { const persistor = persistStore(store, {}, () => { resolve(persistor) }) }) } const app = new Express() app.use(Cookies.express()) app.use( async (req, res) => { const cookieJar = new NodeCookiesWrapper( new Cookies(req, res)) const persistConfig = { key : "root" , storage : new CookieStorage(cookieJar ), stateReconciler(inboundState, originalState) { return originalState } } const rootReducer = persistCombineReducers(persistConfig, reducers) const store = createStore(rootReducer) const persistor = await configurePersistor(store) await persistor.flush() res.send( 200 , 'Done!' ) })

Options

persistStore(store, { storage : new CookieStorage(Cookies) }) persistStore(store, { storage : new CookieStorage(Cookies, { expiration : { 'default' : 365 * 86400 } }) }) persistStore(store, { storage : new CookieStorage(Cookies, { expiration : { 'default' : null , 'storeKey' : 600 } }) }) persistStore(store, { storage : new CookieStorage(Cookies, { setCookieOptions : { path : '/mypath' } }) })

Development

Running tests