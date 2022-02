redux-inputs works with redux to validate and store values from inputs and forms.

Features

Declarative validation

Declarative parsing

Declarative formatting

Async validation

Per-input validation

Cross-field validation

Custom input components

Programatic value collection

Programatic value initialization

Programatic value modification

Programatic input reset

Docs

Installation

npm install --save redux-inputs

Single File Example

import React from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import { createStore, combineReducers, applyMiddleware } from 'redux' ; import { createInputsReducer, connectWithInputs, ReduxInputsWrapper } from 'redux-inputs' ; import { Provider } from 'react-redux' ; import thunk from 'redux-thunk' ; const inputsConfig = { email : { defaultValue : 'test@example.com' , validator : ( value ) => typeof value === 'string' && value.indexOf( '@' ) >= 0 } }; const reducer = combineReducers({ inputs : createInputsReducer(inputsConfig) }); const store = createStore(reducer, applyMiddleware(thunk)); const Field = ( {id, value, error, onChange, errorText} ) => ( <div> <input name={id} value={value} onChange={(e) => onChange(e.target.value)}/> {error ? <p style={{color: 'red'}}>{errorText}</p> : null} </div> ); const ReduxInputsField = ReduxInputsWrapper(Field); // Use the newly created ReduxInputsField by spreading in reduxInputs.inputProps.email object. const Form = ({ inputs, reduxInputs }) => ( <form> <ReduxInputsField errorText="Your email must contain an @" {...reduxInputs.inputProps.email}/> <h3>Input state</h3> <pre>{JSON.stringify(inputs, null, 2)}</pre> </form> ); // Hook the form up to the store with connectWithInputs, a wrapped version of react-redux's connect. const FormContainer = connectWithInputs(inputsConfig)(s => s)(Form); ReactDOM.render(<Provider store={store}><FormContainer /></Provider>, document.getElementById('container'));

Contributing

Build

npm i npm run build

Examples

npm run watch-examples & npm run serve-examples

Tests