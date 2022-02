ℹ️ If you are building big redux app see redux-dynamic.

Allow add or remove redux middlewares dynamically (for example: on route change).

npm install --save redux-dynamic-middlewares

Example

common usage:

import { createStore, applyMiddleware } from 'redux' import rootReducer from './reducers/index' import dynamicMiddlewares from 'redux-dynamic-middlewares' const store = createStore( rootReducer, applyMiddleware( dynamicMiddlewares ) ) import { addMiddleware, removeMiddleware, resetMiddlewares } from 'redux-dynamic-middlewares' const myMiddleware = store => next => action => { return next(action) } addMiddleware(myMiddleware ) removeMiddleware(myMiddleware) resetMiddlewares()

complex usage (when need many instances):