Integrate multiple monitors to your redux devtools.

Installation

npm install --save-dev redux-devtools-multiple-monitors

Usage

You can use <MultipleMonitors> to use multiple monitors into the <DockMonitor> for example :

import React from 'react' ; import { createDevTools } from 'redux-devtools' ; import LogMonitor from 'redux-devtools-log-monitor' ; import DockMonitor from 'redux-devtools-dock-monitor' ; import Dispatcher from 'redux-devtools-dispatch' ; import MultipleMonitors from 'redux-devtools-multiple-monitors' ; export default createDevTools( < DockMonitor toggleVisibilityKey = "ctrl-h" changePositionKey = "ctrl-q" defaultIsVisible = {false} > < MultipleMonitors > < LogMonitor /> < Dispatcher /> </ MultipleMonitors > </ DockMonitor > );

Props

Name Description style If you want to display different monitors in different places, you need to override this property using something like Flexbox

Contributing

As this package is my second (first is redux-devtools-dispatch), any comment, pull request, issue is welcome so I can learn more from everyone.

License

MIT