Usage

import React, { Component } from 'react' import connect from 'redux-connect-decorator' import Footer from './components/Footer' import Header from './components/Header' import Messages from './components/Messages' import { fetchInitialData, showSpinner } from './actions' @connect( state => ({ messages : state.messages, fetching : state.fetching, }), { fetchInitialData, showSpinner, }) class App extends Component { componentDidMount() { this .props.fetchInitialData() } componentWillReceiveProps(nextProps) { if (nextProps.fetching) { this .props.showSpinner() } } render() { return ( < div > < Header /> < Messages items = {this.props.messages} /> < Footer /> </ div > ) } } export default App

Listed in this order.

{ "plugins" : [ "babel-plugin-transform-decorators-legacy" , "babel-plugin-transform-decorators" ] }

yarn

yarn add redux- connect -decorator

npm