Async data loader for Redux apps with React-Router.

CAUTION

redux-async-loader is incompatible with react-redux@5

For react-redux@5 , you neeed to use the 1.x release of redux-async-loader.

Installation

npm install --save redux- async -loader

Usage

1. Register Reducer

import { combineReducers, createStore } from 'redux' ; import { reduxAsyncLoader } from 'redux-async-loader' ; const store = createStore(combineReducers({ reduxAsyncLoader, ... }), initialState);

2. Server-Side Rendering (Optional)

import { applyRouterMiddleware, match, RouterContext } from 'react-router' ; import { loadOnServer } from 'redux-async-loader' ; match({ history, routes }, (error, redirectLocation, renderProps) => { loadOnServer(renderProps, store).then( () => { const content = renderToString( < Provider store = {store} key = "provider" > < RouterContext { ...renderProps } /> </ Provider > ); }); });

3. Client-Side Rendering

import { render } from 'react-dom' ; import { Router, applyRouterMiddleware, browserHistory } from 'react-router' ; import { useAsyncLoader } from 'redux-async-loader' ; const RenderWithMiddleware = applyRouterMiddleware( useAsyncLoader(), ); render( <Provider store={store} key="provider"> <Router history={browserHistory} render={(props) => <RenderWithMiddleware {...props} />} /> </Provider> , el);

If you are using react-router-scroll, it should be applied after redux-async-loader.

import useScroll from 'react-router-scroll' ; const RenderWithMiddleware = applyRouterMiddleware( useAsyncLoader(), useScroll() );

4. Async data loading by routing (both client and server-side rendering)

import { connect } from 'react-redux' ; import { asyncLoader } from 'redux-async-loader' ; class UserList extends React . Component { } export default asyncLoader( ( props, store ) => store.dispatch(loadUsers(props)))( connect({ ... }, { ... })( UserList ) );

or, with decorator:

@asyncLoader( ( props, store ) => store.dispatch(loadUsers(props))) @connect({ ... }, { ... }) export default class UserList extends React . Component { }

or, with recompose:

import { compose } from 'recompose' ; export default compose( asyncLoader( ( props, store ) => store.dispatch(loadUsers(props))), connect({ ... }, { ... }) )( class UserList exptends React . Component { });

Unlike redux-async-connect, redux-async-loader itself doesn't connect to store. You have to call connect() explicitly if you want to use store's state.

If you want to invoke asyncLoader() when just querystring (not path) is changed, you must specify key names of querystring to router.

< Route path = "items" component = ItemList asyncLoaderProps = {{queryKeys: "q, page" }} ... />

Or, you can use the wildcard for any keys of querystring:

< Route path = "items" component = ItemList asyncLoaderProps = {{queryKeys: "*" }} ... />

5. Async data loading by mounting/updating (client-side rendering only)

import { connect } from 'react-redux' ; import { deferLoader } from 'redux-async-loader' ; class UserList extends React . Component { } export default deferLoader( ( props, store ) => store.dispatch(loadUsers(props)))( connect({ ... }, { ... })( UserList ) );

or, with decorator:

@deferLoader( ( props, store ) => store.dispatch(loadUsers(props))) @connect({ ... }, { ... }) export default class UserList extends React . Component { }

or, with recompose:

import { compose } from 'recompose' ; export default compose( deferLoader( ( props, store ) => store.dispatch(loadUsers(props))), connect({ ... }, { ... }) )( class UserList exptends React . Component { });

API

Creates Higher-order Component for async data loading by routing.

Arguments

loader (Function): Called when this component is routed. Arguments props (Object): The props passed from React-Router. See React-Router API docs for more info. store : (Object): Redux's store object. Returns (Promise): Fulfilled when data loading is completed.

(Function): Called when this component is routed.

Returns

(Function): Creates higher-order component. Arguments wrappedComponent (Component): Wrapped component. Returns (Component): Wrapper component.



Creates Higher-order Component for async data loading by mounting and updating.

Arguments

loader (Function): Called when this component is mounted or updated. Arguments props (Object): The props passed from parent component. store : (Object): Redux's store object. Returns (Promise): Fulfilled when data loading is completed.

(Function): Called when this component is mounted or updated.

Returns

(Function): Creates higher-order component. Arguments wrappedComponent (Component): Wrapped component. Returns (Component): Wrapper component.



Loads async data on the server side.

Arguments

renderProps (Object): The props passed via match() 's callback. See React-Router API docs for more info.

(Object): The props passed via 's callback. See React-Router API docs for more info. store (Object): Redux's store object.

