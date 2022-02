Connect to redis using a fully-qualified URL.

Usage

var redis = require ( 'redis-url' ).connect(); var redis = require ( 'redis-url' ).connect(process.env.SOMEREDIS_URL);

The module also exposes a parse function you can use to extract parts of a redis URL. It behaves similarly to node's url.parse, but adds two extra properties: password and database .

This feature comes in handy when using redis-backed tools that don't accept a fully-qualified URL, such as Hapi's catbox-redis.

require ( "redis-url" ).parse( 'redis://:secrets@example.com:1234/9?foo=bar&baz=qux' ) { protocol : 'redis:' , slashes : true , auth : ':secrets' , host : 'example.com:1234' , port : '1234' , hostname : 'example.com' , hash : null , search : '?foo=bar&baz=qux' , query : { foo : 'bar' , baz : 'qux' }, pathname : '/9' , path : '9' , href : 'redis://:secrets@example.com:1234/9?foo=bar&baz=qux' , password : 'secrets' , database : '9' }

URL format

redis://[: password @]host[:port][/db-number][? option = value ]

db-number is a non-negative decimal integer

See the IANA registration for more details.

Test

redis-server& npm install npm test

License

MIT