Mutex and Semaphore implementations based on Redis ready for distributed systems

Features

Fail-safe (all actions performed by LUA scripts (atomic))

Usage

Installation

npm install --save redis-semaphore ioredis yarn add redis-semaphore ioredis

Mutex

new Mutex(redisClient, key [, { lockTimeout = 10000, acquireTimeout = 10000, retryInterval = 10, refreshInterval = lockTimeout * 0.8 }])

redisClient - required , configured redis client

- , configured client key - required , key for locking resource (final key in redis: mutex:<key> )

- , key for locking resource (final key in redis: ) options - optional lockTimeout - optional ms, time after mutex will be auto released (expired) acquireTimeout - optional ms, max timeout for .acquire() call retryInterval - optional ms, time between acquire attempts if resource locked refreshInterval - optional ms, auto-refresh interval; to disable auto-refresh behaviour set 0 onLockLost - optional function, called when lock loss is detected due refresh cycle; default onLockLost throws unhandled LostLockError

- optional

Example

const Mutex = require ( 'redis-semaphore' ).Mutex const Redis = require ( 'ioredis' ) const redisClient = new Redis() async function doSomething ( ) { const mutex = new Mutex(redisClient, 'lockingResource' ) await mutex.acquire() try { } finally { await mutex.release() } }

Example with lost lock handling

async function doSomething ( ) { const mutex = new Mutex(redisClient, 'lockingResource' , { onLockLost(err) { console .error(err) } }) await mutex.acquire() try { while (mutex.isAcquired) { } } finally { await mutex.release() } }

Semaphore

This implementation is slightly different from the algorithm described in the book, but the main idea has not changed.

zrank check replaced with zcard , so now it is fair as RedisLabs: Fair semaphore (see tests).

In edge cases (node time difference is greater than lockTimeout ) both algorithms are not fair due cleanup stage (removing expired members from sorted set), so FairSemaphore API has been removed (it's safe to replace it with Semaphore ).

Most reliable way to use: lockTimeout is greater than possible node clock differences, refreshInterval is not 0 and is less enough than lockTimeout (by default is lockTimeout * 0.8 )

new Semaphore(redisClient, key, maxCount [, { lockTimeout = 10000, acquireTimeout = 10000, retryInterval = 10, refreshInterval = lockTimeout * 0.8 }])

redisClient - required , configured redis client

- , configured client key - required , key for locking resource (final key in redis: semaphore:<key> )

- , key for locking resource (final key in redis: ) maxCount - required , maximum simultaneously resource usage count

- , maximum simultaneously resource usage count options optional See Mutex options

Example

const Semaphore = require ( 'redis-semaphore' ).Semaphore const Redis = require ( 'ioredis' ) const redisClient = new Redis() async function doSomething ( ) { const semaphore = new Semaphore(redisClient, 'lockingResource' , 5 ) await semaphore.acquire() try { } finally { await semaphore.release() } }

MultiSemaphore

Same as Semaphore with one difference - MultiSemaphore will try to acquire multiple permits instead of one.

MultiSemaphore and Semaphore shares same key namespace and can be used together (see test/src/RedisMultiSemaphore.test.ts).

new MultiSemaphore(redisClient, key, maxCount, permits [, { lockTimeout = 10000, acquireTimeout = 10000, retryInterval = 10, refreshInterval = lockTimeout * 0.8 }])

redisClient - required , configured redis client

- , configured client key - required , key for locking resource (final key in redis: semaphore:<key> )

- , key for locking resource (final key in redis: ) maxCount - required , maximum simultaneously resource usage count

- , maximum simultaneously resource usage count permits - required , number of acquiring permits

- , number of acquiring permits options optional See Mutex options

Example

const MultiSemaphore = require ( 'redis-semaphore' ).MultiSemaphore const Redis = require ( 'ioredis' ) const redisClient = new Redis() async function doSomething ( ) { const semaphore = new MultiSemaphore(redisClient, 'lockingResource' , 5 , 2 ) await semaphore.acquire() try { } finally { await semaphore.release() } }

RedlockMutex

Distributed Mutex version

See The Redlock algorithm

new RedlockMutex(redisClients, key [, { lockTimeout = 10000, acquireTimeout = 10000, retryInterval = 10, refreshInterval = lockTimeout * 0.8 }])

redisClients - required , array of configured redis client connected to independent nodes

- , array of configured client connected to independent nodes key - required , key for locking resource (final key in redis: mutex:<key> )

- , key for locking resource (final key in redis: ) options optional See Mutex options

Example

const RedlockMutex = require ( 'redis-semaphore' ).RedlockMutex const Redis = require ( 'ioredis' ) const redisClients = [ new Redis( '127.0.0.1:6377' ), new Redis( '127.0.0.1:6378' ), new Redis( '127.0.0.1:6379' ) ] async function doSomething ( ) { const mutex = new RedlockMutex(redisClients, 'lockingResource' ) await mutex.acquire() try { } finally { await mutex.release() } }

RedlockSemaphore

Distributed Semaphore version

See The Redlock algorithm

new RedlockSemaphore(redisClients, key, maxCount [, { lockTimeout = 10000, acquireTimeout = 10000, retryInterval = 10, refreshInterval = lockTimeout * 0.8 }])

redisClients - required , array of configured redis client connected to independent nodes

- , array of configured client connected to independent nodes key - required , key for locking resource (final key in redis: semaphore:<key> )

- , key for locking resource (final key in redis: ) maxCount - required , maximum simultaneously resource usage count

- , maximum simultaneously resource usage count options optional See Mutex options

Example

const RedlockSemaphore = require ( 'redis-semaphore' ).RedlockSemaphore const Redis = require ( 'ioredis' ) const redisClients = [ new Redis( '127.0.0.1:6377' ), new Redis( '127.0.0.1:6378' ), new Redis( '127.0.0.1:6379' ) ] async function doSomething ( ) { const semaphore = new Semaphore(redisClients, 'lockingResource' , 5 ) await semaphore.acquire() try { } finally { await semaphore.release() } }

RedlockMultiSemaphore

Distributed MultiSemaphore version

See The Redlock algorithm

new RedlockMultiSemaphore(redisClients, key, maxCount, permits [, { lockTimeout = 10000, acquireTimeout = 10000, retryInterval = 10, refreshInterval = lockTimeout * 0.8 }])

redisClients - required , array of configured redis client connected to independent nodes

- , array of configured client connected to independent nodes key - required , key for locking resource (final key in redis: semaphore:<key> )

- , key for locking resource (final key in redis: ) maxCount - required , maximum simultaneously resource usage count

- , maximum simultaneously resource usage count permits - required , number of acquiring permits

- , number of acquiring permits options optional See Mutex options

Example

const RedlockMultiSemaphore = require ( 'redis-semaphore' ).RedlockMultiSemaphore const Redis = require ( 'ioredis' ) const redisClients = [ new Redis( '127.0.0.1:6377' ), new Redis( '127.0.0.1:6378' ), new Redis( '127.0.0.1:6379' ) ] async function doSomething ( ) { const semaphore = new RedlockMultiSemaphore( redisClients, 'lockingResource' , 5 , 2 ) await semaphore.acquire() try { } finally { await semaphore.release() } }

License

MIT