A small utility to recursively run npm install in any child directory that has a package.json file excluding sub directories of node_modules .

Install

$ npm i -g recursive-install

Usage

$ npm-recursive-install

$ npm-recursive-install --skip-root - Will not install in process.cwd() $ npm-recursive-install --rootDir=lib - Will only install from lib directory $ npm-recursive-install --production - Will not install dev dependencies

License

MIT