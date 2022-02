WebRTC JavaScript Library for Audio+Video+Screen+Canvas (2D+3D animation) Recording

Chrome Extension or Dozens of Simple-Demos and it is Open-Sourced and has API documentation

A demo using promises:

let stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video : true , audio : true }); let recorder = new RecordRTCPromisesHandler(stream, { type : 'video' }); recorder.startRecording(); const sleep = m => new Promise ( r => setTimeout(r, m)); await sleep( 3000 ); await recorder.stopRecording(); let blob = await recorder.getBlob(); invokeSaveAsDialog(blob);

A demo using normal coding:

navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video : true , audio : true }).then( async function ( stream ) { let recorder = RecordRTC(stream, { type : 'video' }); recorder.startRecording(); const sleep = m => new Promise ( r => setTimeout(r, m)); await sleep( 3000 ); recorder.stopRecording( function ( ) { let blob = recorder.getBlob(); invokeSaveAsDialog(blob); }); });

Browsers Support

Browser Operating System Features Google Chrome Windows + macOS + Ubuntu + Android audio + video + screen Firefox Windows + macOS + Ubuntu + Android audio + video + screen Opera Windows + macOS + Ubuntu + Android audio + video + screen Edge (new) Windows (7 or 8 or 10) and MacOSX audio + video + screen Safari macOS + iOS (iPhone/iPad) audio + video

Codecs Support

Browser Video Audio Chrome VP8, VP9, H264, MKV OPUS/VORBIS, PCM Opera VP8, VP9, H264, MKV OPUS/VORBIS, PCM Firefox VP8, H264 OPUS/VORBIS, PCM Safari VP8 OPUS/VORBIS, PCM Edge (new) VP8, VP9, H264, MKV OPUS/VORBIS, PCM

CDN

< script src = "https://www.WebRTC-Experiment.com/RecordRTC.js" > </ script > < script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/RecordRTC/5.6.2/RecordRTC.js" > </ script > < script src = "node_modules/recordrtc/RecordRTC.js" > </ script > < script src = "bower_components/recordrtc/RecordRTC.js" > </ script >

Configuration

const recorder = RecordRTC(stream, { type : 'video' , mimeType : 'video/webm' , recorderType : MediaStreamRecorder, disableLogs : true , timeSlice : 1000 , ondataavailable : function ( blob ) {}, checkForInactiveTracks : false , onTimeStamp : function ( timestamp ) {}, bitsPerSecond : 128000 , audioBitsPerSecond : 128000 , videoBitsPerSecond : 128000 , frameInterval : 90 , previewStream : function ( stream ) {}, video : HTMLVideoElement, canvas : { width : 640 , height : 480 }, sampleRate : 96000 , desiredSampRate : 16000 , bufferSize : 16384 , numberOfAudioChannels : 2 , frameRate : 30 , bitrate : 128000 , elementClass : 'multi-streams-mixer' });

MediaStream parameter

MediaStream parameter accepts following values:

let recorder = RecordRTC(MediaStream || HTMLCanvasElement || HTMLVideoElement || HTMLElement, {});

API

RecordRTC.prototype = { startRecording : function ( ) {}, stopRecording : function ( blobURL ) {}, pauseRecording : function ( ) {}, resumeRecording : function ( ) {}, setRecordingDuration : function ( ) {}, reset : function ( ) {}, save : function ( fileName ) {}, getBlob : function ( ) {}, toURL : function ( ) {}, getDataURL : function ( dataURL ) {}, getInternalRecorder : function ( ) {}, initRecorder : function ( ) {}, onStateChanged : function ( state ) {}, writeToDisk : function ( audio: Blob, video: Blob, gif: Blob ) {}, getFromDisk : function ( dataURL, type ) {}, setAdvertisementArray : function ( [webp1, webp2] ) {}, clearRecordedData : function ( ) {}, destroy : function ( ) {}, getState : function ( ) {}, state : string, blob : Blob, buffer : ArrayBuffer , version : string, bufferSize : integer, sampleRate : integer }

Please check documentation here: https://recordrtc.org/

Global APIs

let size = bytesToSize(recorder.getBlob().size); getSeekableBlob(recorder.getBlob(), function ( seekableBlob ) { invokeSaveAsDialog(seekableBlob); }); invokeSaveAsDialog(recorder.getBlob(), 'video.webm' ); let browserInfo = {isSafari, isChrome, isFirefox, isEdge, isOpera}; DiskStorage = { init : function ( ) {}, Fetch : function ( {audioBlob: Blob, videoBlob: Blob, gifBlob: Blob} ) {}, Store : function ( {audioBlob: Blob, videoBlob: Blob, gifBlob: Blob} ) {}, onError : function ( ) {}, dataStoreName : function ( ) {} };

How to fix echo issues?

Set <video>.muted=true and <video>.volume=0 Pass audio: {echoCancellation:true} on getUserMedia

Credits

Library Usage Recorderjs StereoAudioRecorder webm-wasm WebAssemblyRecorder jsGif GifRecorder whammy WhammyRecorder

Who is using RecordRTC?

Framework Github Article Angular2 github article React.js github article Video.js github None Meteor github None

License

RecordRTC.js is released under MIT license . Copyright (c) Muaz Khan.